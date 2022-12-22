Tschechische Küche im Schwarzwald im "Restaurant Springbrunnen"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 22.12.2022: Tschechische Küche im Schwarzwald im "Restaurant Springbrunnen"
44 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12
Chefkoch Martin möchte hoch hinaus. Am besten soll da bald ein Michelin Stern bei herauskommen. Das "Restaurant Springbrunnen", traumhaft umgeben von Apfelbäumen und Weinreben, liegt am westlichen Fuße des Schwarzwaldes in Oberkirch. Der gebürtige Tscheche lebte jahrelang auf Mallorca und seine weihnachtliche Speisekarte liest sich wie sein Lebenslauf. Es gibt festliche spanische, badische und tschechische Gerichte. Sein größter Gegner ist heute er selbst.
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen