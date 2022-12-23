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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kochen mit Bier im "Brauereigasthof Löwen-Post"?

Kabel EinsFolge vom 23.12.2022
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Folge vom 23.12.2022: Kochen mit Bier im "Brauereigasthof Löwen-Post"?

44 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12

Einen Tag vor Heiligabend soll es nochmal traditionell, zünftig und deftig werden. Im "Brauereigasthof Löwen-Post" wird nicht nur viel Bier getrunken, sondern auch mit viel Bier gekocht. Zusammen mit seiner Frau leitet Andreas die Alpirsbacher Gastronomie. Direkt neben dem Alpirsbacher Kloster gelegen, wird Regionalität bei dem erfahrenen Koch großgeschrieben. Ob Andreas am Ende mit Tradition den Goldenen Teller holen kann?

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