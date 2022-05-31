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Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"

Kabel EinsFolge vom 31.05.2022
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Folge vom 31.05.2022: Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"

44 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12

Direkt am französischen Garten des altehrwürdigen Zisterzienser Klosters, der Abtei Rommersdorf, betreibt der heutige Gastgeber Pasquale sein wunderschönes italienisches Restaurant. Der temperamentvolle Sizilianer und Konditormeister versucht mit bodenständiger italienischer Küche und sehr guten Produkten, Eindruck bei Mike Süsser und seinen Mitstreitern zu hinterlassen. Ob er damit überzeugen kann?

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