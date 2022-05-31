Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 31.05.2022: Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"
44 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Direkt am französischen Garten des altehrwürdigen Zisterzienser Klosters, der Abtei Rommersdorf, betreibt der heutige Gastgeber Pasquale sein wunderschönes italienisches Restaurant. Der temperamentvolle Sizilianer und Konditormeister versucht mit bodenständiger italienischer Küche und sehr guten Produkten, Eindruck bei Mike Süsser und seinen Mitstreitern zu hinterlassen. Ob er damit überzeugen kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen