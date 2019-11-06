Mission "Sauberes Frankfurt"Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Mission "Sauberes Frankfurt"
95 Min.Folge vom 06.11.2019
Peter Postleb von der Stabsstelle "Sauberes Frankfurt" hat allen, die sein Revier verschandeln, den Kampf angesagt. Und: Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegen vom Revier in Stade gehen jedem Verbrechen mit Feuereifer auf die Spur. Bei einer Messerstecherei wird ein Mann schwer verletzt und keiner will es gewesen sein. Außerdem: Am Flughafen München ziehen Angela Falcone und Jan Lehmann ein Zigarettenschmugglerpärchen aus dem Verkehr. Rechte: kabel eins
