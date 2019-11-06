Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Revier

Mission "Sauberes Frankfurt"

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Mission "Sauberes Frankfurt"

95 Min.Folge vom 06.11.2019

Peter Postleb von der Stabsstelle "Sauberes Frankfurt" hat allen, die sein Revier verschandeln, den Kampf angesagt. Und: Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegen vom Revier in Stade gehen jedem Verbrechen mit Feuereifer auf die Spur. Bei einer Messerstecherei wird ein Mann schwer verletzt und keiner will es gewesen sein. Außerdem: Am Flughafen München ziehen Angela Falcone und Jan Lehmann ein Zigarettenschmugglerpärchen aus dem Verkehr. Rechte: kabel eins

