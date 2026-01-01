Meine Erfolgsgeschichte
1 StaffelAb 12
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Meine Erfolgsgeschichte
In der Show "Meine Erfolgsgeschichte" plaudern erfolgreiche Gründer:innen und prominente Persönlichkeiten aus dem Nähkästchen und erzählen uns ihre persönliche Erfolgsgeschichte. Wie verlief ihre Kindheit? Gab es einen Wendepunkt in ihrem Leben? Was zeichnet sie aus?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1: PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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