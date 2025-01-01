Michael Douglas - Am Anfang war der Name
Michael Douglas - Am Anfang war der Name
Es ist nicht leicht, sich einen Namen zu machen, umso weniger, wenn man bereits einen berühmten Namen trägt: Im Alter von 28 Jahren ermittelte Michael Douglas in den „Straßen von San Francisco“ - und sorgte folgerichtig für einen Straßenfeger. Einige Jahre später machte er sich auf die „Jagd nach dem grünen Diamanten“ und ging eine „verhängnisvolle Affäre“ ein – internationale Kinoerfolge allesamt. Und doch: Michael Douglas musste lange hart kämpfen, um aus dem Schatten seines übermächtigen Vaters Kirk Douglas zu treten. Fast psychoanalytisch mutet das Interview von Regisseur Amine Mestari mit dem Hollywoodstar an: In entwaffnender Offenheit spricht Michael Douglas über kindliche Traumata, seine mittlerweile überwundenen Alkoholprobleme, die Drogensucht seines Sohnes Cameron und die schwere Zeit seiner mittlerweile überstandenen Krebserkrankung.