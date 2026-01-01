Militärmusik
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Militärmusik
„Militärmusik“ präsentiert die eindrucksvollsten Konzerte und Festivals der österreichischen Militärmusikkapellen – von der Gardemusik in der Wiener Hofburg bis zu großen Showevents in Salzburg, Klagenfurt oder Mörbisch. Die Serie zeigt musikalische Höhepunkte mit hunderten Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland, internationalen Gastkapellen und vielseitigen Programmen von Klassik über Wiener Tradition bis zu modernen Hits. Ein festlicher Einblick in die musikalische Vielfalt und Tradition des Österreichischen Bundesheeres.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV