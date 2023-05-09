Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 1: Nur wir drei
40 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 6
Josh Altman, Tracy Tutor und Josh Flagg sind nicht nur gute Freunde, sondern arbeiten auch zum ersten Mal gemeinsam in einer Immobilienagentur. Tracys Kunden wollen ihr Haus für etwa zehn Millionen Dollar verkaufen. Die Profimaklerin ist skeptisch, da ihr der Preis viel zu hoch erscheint. Derweil trifft sich Josh mit einer Dame, deren Anwesen bereits seit einigen Jahren zum Verkauf steht. Allerdings hat es bis zu dem Zeitpunkt kein Makler geschafft, einen Käufer zu finden.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Dokumentation
Produktion:US, 2017
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
