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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Wie du mir, so ich dir

sixxStaffel 9Folge 2vom 18.08.2023
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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 2: Wie du mir, so ich dir

42 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 6

Josh Flaggs 16-jährige Kundin interessiert sich für ein Haus, das auf Josh Altmans Verkaufsliste steht. Werden die beiden ihren Streit klären und gemeinsam an dem Auftrag arbeiten? Währenddessen versuchen James und David ein Haus für 45 Millionen Dollar zu verkaufen. Doch die beiden Makler werden mit Schwierigkeiten konfrontiert und könnten sogar ihren großen Klienten verlieren.

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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
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