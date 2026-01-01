Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Die Serie begleitet den Innenarchitekten Brian Patrick Flynn bei der Verwirklichung verschiedener Designprojekte. Flynn verwandelt gewöhnliche Räume in einzigartige Wohnwelten. Dabei wird der gesamte Prozess - von der ersten Idee und Konzeptentwicklung über die Auswahl von Materialien und Möbeln bis hin zur finalen Umsetzung - gezeigt.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH