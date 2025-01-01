Minerva Awards 2025: Ein Abend voller Sichtbarkeit, Inspiration und ZukunftsmutJetzt kostenlos streamen
Minerva Awards 2025
Folge 1: Minerva Awards 2025: Ein Abend voller Sichtbarkeit, Inspiration und Zukunftsmut
Am 25. Mai 2025 wurden im feierlichen Rahmen des Wiener Rathauses zum vierten Mal die Minerva Awards verliehen. Was als österreichischer Gender Parity Award begann, ist heute eine Bühne für internationale Vorbilder, mutige Stimmen und neue Maßstäbe. Im ehrwürdigen Wappensaal des Wiener Rathauses vor über 200 hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur wurden die Minerva Awards 2025 verliehen. Der führende Frauen-Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Raum hat nicht nur ein neues Gesicht bekommen – sondern ein neues Gewicht. Fünf neu definierte Award-Kategorien spiegeln nun die gesamte Bandbreite weiblicher Exzellenz – von jungen Shootingstars bis hin zu jahrzehntelang wirksamen Pionierinnen.
