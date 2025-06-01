Von Boot und Mehr über die Mecklenburger Kleinseen nach RechlinJetzt kostenlos streamen
MINIMAX AUF TOUR
Folge 28: Von Boot und Mehr über die Mecklenburger Kleinseen nach Rechlin
56 Min.
Wir fahren vom kleinen Pälitzsee über die Mecklenburger Kleinseen nach Rechlin an der kleinen Müritz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MINIMAX AUF TOUR
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Michael Zielke