Mission: Job Unknown

Südtirol vs. Niederlande

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 07.03.2023
Südtirol vs. Niederlande

Mission: Job Unknown

Folge 4: Südtirol vs. Niederlande

100 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12

Stehen Sandra Borgmann und Hennig Baum in Südtirol am Abgrund? Steile Felsen, tiefe Schluchten, Heli-Rettung. Sandra Borgmann und Hennig Baum lernen bei den Bergrettern in Südtirol, was "arbeiten am Abgrund" bedeutet. Deutlich gesitteter geht es in der Butler-Schule in den Niederlanden zu. Gelingt es Meret Becker und Max Giermann stets Haltung zu bewahren? Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?

