Mission Wahnsinn - Für Geld zum Held

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 18.08.2024
48 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 16

An welche Grenzen gehen Menschen für Geld? Ingmar Stadelmann stellt seine Kandidaten auf die Probe. Sie behaupten, wahre Alleskönner zu sein, doch welchen harten Aufgaben werden sie sich wirklich stellen? Als Stadionsprecher mit betäubter Zunge eine spontane Rede halten, als Kellner mit Gips-Arm bedienen oder im Vergnügungspark Hotdogs während einer Achterbahnfahrt verspeisen - werden alle Missionen erfolgreich gemeistert, winken am Ende bis zu 5.000 Euro.

