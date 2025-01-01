MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Folge 1: Unwissend unterwegs
24 Min.Ab 12
Sascha Hellinger erwartet ein "Praktikum" im Auktionshaus Nagel in Stuttgart. Der YouTuber, der nur Maus und Tastatur kennt, muss sich nun als Auktionator beweisen. Unter Anleitung von Kunstberater und Profi Christoph Bouillon lernt Sascha die unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Jobs kennen. Zeigt sich Sascha als Kunstkenner oder eher als Kunstbanause? Und wie meistert er die aufregende Versteigerung?
Genre:Reality, Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© lehof media