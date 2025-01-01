MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Folge 5: Demütig dienen
27 Min.Ab 6
It’s tea time, darling! In England taucht Sascha in die Welt der Royals ein – elegant durch Räume schreiten, Tee mit der richtigen Etikette servieren und Gästen mit vornehmer Zurückhaltung begegnen. Dabei muss er nicht nur seine Manieren überdenken, sondern auch sprachliche Barrieren überwinden.
