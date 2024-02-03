Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger

Ahnungsloser Aufstieg

JoynStaffel 1Folge 4vom 03.02.2024
Ahnungsloser Aufstieg

Ahnungsloser AufstiegJetzt kostenlos streamen

MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger

Folge 4: Ahnungsloser Aufstieg

24 Min.Folge vom 03.02.2024Ab 6

Es geht in ein Land, das Sascha nur dank Stadt, Land, Fluss kennt: Andorra, das Land der Berge. In dieser Folge geht Sascha durch Höhen und Tiefen und lernt dabei nicht nur einen neuen Beruf kennen, sondern erfährt auch einiges über seinen Bruder.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Joyn
MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger

MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger

Alle 1 Staffeln und Folgen