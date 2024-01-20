MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Folge 2: Scheiße schaufeln
32 Min.Folge vom 20.01.2024Ab 12
Wien. Die lebenswerteste Stadt der Welt. Doch abseits von glänzenden Prachtbauten, duftenden Apfelstrudeln und kaiserlichen Kaffeehäusern findet sich Sascha auf einmal in einer ganz anderen Welt wieder: Der Wiener Unterwelt. In dieser Folge muss Sascha wortwörtlich durch die Scheiße gehen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© lehof media