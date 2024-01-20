Zum Inhalt springenBarrierefrei
MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger

Staffel 1Folge 2vom 20.01.2024
32 Min.Folge vom 20.01.2024Ab 12

Wien. Die lebenswerteste Stadt der Welt. Doch abseits von glänzenden Prachtbauten, duftenden Apfelstrudeln und kaiserlichen Kaffeehäusern findet sich Sascha auf einmal in einer ganz anderen Welt wieder: Der Wiener Unterwelt. In dieser Folge muss Sascha wortwörtlich durch die Scheiße gehen.

