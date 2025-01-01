MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Folge 3: Feuer fangen
28 Min.Ab 12
Es wird heiß. Sascha freut sich auf die Wärme in Barcelona, aber für Urlaub bleibt keine Zeit. In Frankreich, im malerischen Montpellier, stellt sich Sascha auf einen neuen Job ein - und ist sofort Feuer und Flamme! Ein Spiel mit dem Feuer beginnt...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© lehof media