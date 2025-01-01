Staffel 2Folge 12
M.O.M
Folge 12
47 Min.Ab 12
Junior und Senior müssen sich nun entscheiden, mit welcher Frau sie sich eine Zukunft vorstellen. Dustin und Dans Entscheidung könnte vom Alter her eine Rolle spielen, doch auch ihre Gefühlswelt hat eine Achterbahn erlebt.
M.O.M
Genre:Reality, Romanze
12
