Anna und Amy sind sexy Neuzugänge in der Glamping-Area und in der Villa, die die Stimmung anheizen. Sie sind aus der ersten Staffel dabei und sorgen für neue Rivalitäten unter den Teilnehmerinnen. Doch auch die Männer zanken sich um die beiden.
