Staffel 2Folge 6
M.O.M
Folge 6: Folge 6
49 Min.Ab 12
Während die Glamping-Bewohner am Lagerfeuer Geheimnisse austauschen, gibt es heftige Fummeleien bei Dans Date im Whirlpool. Die Frauen geben in der nächsten Save-Battle-Runde erneut alles, um den Freifahrtschein zu ergattern.
Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
12
