Momo
Momo, ein kleines Waisenkind, lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters in einer kleinen Stadt. Sie ist ein freundliches Mädchen, das von allen gemocht wird, viele Freunde hat und das ganze Dorf als ihre Familie ansieht. Eines Tages bemerkt sie, dass sich ihre Umgebung verändert. Auf der Suche nach der Ursache begegnet Momo den Grauen Männern, einer geheimen Organisation, die den Menschen die Zeit stiehlt. Nur Momo erkennt die große Gefahr, die von den zigarrenrauchenden Zeit-Dieben ausgeht. Schon bald ist sie das einzige Kind, dem noch genügend Zeit bleibt, um etwas gegen die Herren in den grauen Anzügen zu unternehmen. Mit Hilfe der Schildkröte Kassiopeia und Meister Hora, dem Hüter der Zeit, beginnt Momo einen langen und abenteuerlichen Kampf, um ihre Freunde zu retten und ihnen die gestohlene Zeit zurückzugeben.