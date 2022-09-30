Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord bei den Amischen

Überraschendes Geständnis

FilmRiseStaffel 1Folge 1
Überraschendes Geständnis

Überraschendes GeständnisJetzt kostenlos streamen

Mord bei den Amischen

Folge 1: Überraschendes Geständnis

45 Min.Ab 16

Zehn Jahre nach dem Tod der amischen Mutter Anna Borntreger gesteht der verwitwete amische Pfarrer Samuel Borntreger, dass er sie ermordet hat. Die Detectives leiten eine der ungewöhnlichsten Untersuchungen ein, die sie je durchgeführt haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord bei den Amischen
FilmRise
Mord bei den Amischen

Mord bei den Amischen

Alle 1 Staffeln und Folgen