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Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter

Episode 2

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 12.07.2023
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Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter

Folge 2: Episode 2

47 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12

Ein mysteriöser Vierfach-Mord in den französischen Alpen erschüttert Europa. Der Bruder des ermordeten Familienvaters Saad Al-Hilli gerät unter Tatverdacht, zudem werden Spuren in die Schweiz, den Irak und in die USA nachverfolgt. Das FBI enthüllt eine heimliche Heirat, Journalisten graben tief in den Familienstrukturen der Al-Hillis - der entscheidende Hinweis bleibt jedoch aus.

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