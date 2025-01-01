Mord ist ihr Hobby
Die Schriftstellerin Jessica Fletcher ist eine erfolgreiche Kriminalroman-Autorin, doch damit nicht genug. Auch in ihrer Freizeit ist sie den Mördern auf der Spur, um knifflige - und zum Teil lebensgefährliche - Kriminalfälle zu lösen. Ihr grandioser Spürsinn führt sie immer ans Ziel.
Ein idyllisches Küstenstädtchen, eine scharfsinnige Krimiautorin auf ihrem Fahrrad und ein mysteriöser Todesfall, der kein Unfall war - wenn diese Bilder nostalgische Gefühle in dir wecken, bist du hier genau richtig. Die legendäre Krimiserie "Mord ist ihr Hobby", die von 1984 bis 1996 im US-Fernsehen lief, hat auch Jahrzehnte nach ihrer Erstausstrahlung nichts von ihrem Charme verloren. Erlebe, wie die unvergleichliche Jessica Fletcher die kniffligsten Fälle löst. Streame jetzt alle 12 Staffeln von "Mord ist ihr Hobby" komplett und kostenlos auf Joyn.
Jessica Fletcher: Die geniale Meisterdetektivin
Im Mittelpunkt der Serie steht eine der beliebtesten TV-Figuren aller Zeiten: Jessica Fletcher, brillant verkörpert von der unvergessenen Angela Lansbury. Als erfolgreiche Krimiautorin und pensionierte Englischlehrerin besitzt sie eine einzigartige Beobachtungsgabe und einen messerscharfen Verstand. Wo auch immer sie auftaucht, geschieht ein Mord - und während die örtliche Polizei oft im Dunkeln tappt, kombiniert Jessica die entscheidenden Hinweise und überführt den Täter oder die Täterin stets mit Logik und Charme.
Cabot Cove: Mehr als nur ein idyllisches Küstenstädtchen
Der Hauptschauplatz der Serie, das fiktive Fischerdorf Cabot Cove in Maine, ist der Inbegriff von Gemütlichkeit. Doch der Schein trügt: Die Mordrate ist hier statistisch gesehen höher als in jeder Metropole. Für Jessica Fletcher bedeutet das, dass ihre detektivischen Fähigkeiten immer wieder gefragt sind, um die dunklen Geheimnisse hinter der malerischen Fassade aufzudecken.
Die Besetzung von "Mord ist ihr Hobby": Weggefährt:innen und Verdächtige
An Jessica Fletchers Seite standen im Laufe der Jahre viele wiederkehrende Charaktere, die die Serie geprägt haben. Hier sind einige der wichtigsten Darsteller:innen:
• Angela Lansbury als Jessica Beatrice Fletcher: Die geniale Krimiautorin und Hobby-Detektivin.
• Tom Bosley als Sheriff Amos Tupper: Der etwas gemütliche, aber gutherzige erste Sheriff von Cabot Cove.
• William Windom als Dr. Seth Hazlitt: Jessicas bester Freund und der verlässliche Arzt der Stadt.
• Ron Masak als Sheriff Mort Metzger: Tuppers Nachfolger, ein ehemaliger NYPD-Polizist, der sich an das Landleben erst gewöhnen muss.
• Michael Horton als Grady Fletcher: Jessicas etwas tollpatschiger Lieblingsneffe, der oft selbst unter Mordverdacht gerät.
Von Hollywood-Legenden bis zu zukünftigen Stars: Die Gastauftritte
"Mord ist ihr Hobby" war ein Sprungbrett und eine Bühne für unzählige bekannte Gesichter. Viele Schauspieler:innen, die später zu Weltstars wurden, hatten hier einen ihrer ersten Auftritte. Diese hochklassigen Gaststars waren, neben vielen weiteren, in der Serie zu sehen:
• George Clooney
• Courteney Cox
• Joaquin Phoenix (damals als Leaf Phoenix)
• Bryan Cranston
• Megan Mullally
• Tom Selleck (in einem Crossover als seine Figur Magnum)
• Andy Garcia
• Leslie Nielsen
• Martin Landau
Was Fans wissen wollen: Häufig gestellte Fragen zur Serie
Auch Jahre nach dem Ende der Serie gibt es spannende Fakten, die jeder Fan kennen sollte.
Warum wurde "Mord ist ihr Hobby" eingestellt?
Nach zwölf erfolgreichen Jahren wurde die Serie vom Sender CBS auf einen neuen Sendeplatz verlegt, wo sie gegen die damals populäre Sitcom "Friends" antreten musste. Die Quoten sanken daraufhin, und der Sender entschied sich, die Serie einzustellen, um ein jüngeres Publikum anzusprechen.
Lebt die Darstellerin der Jessica Fletcher noch?
Nein, die großartige Angela Lansbury, die Jessica Fletcher unsterblich machte, starb am 11. Oktober 2022 im Alter von 96 Jahren. Sie bleibt durch ihre ikonische Rolle für immer in Erinnerung.
In welchem Ort wurde "Mord ist ihr Hobby" gedreht?
Obwohl die Serie im fiktiven Ort Cabot Cove in Maine spielt, fanden die Dreharbeiten für die Außenaufnahmen hauptsächlich in Mendocino, Kalifornien, statt. Dieses malerische Städtchen verlieh der Serie ihre unverkennbare Atmosphäre.
Warum ist Angela Lansbury in einigen Folgen von Staffel 6 nicht zu sehen?
Nach fünf Staffeln war der Drehplan für die damals bereits über 60-jährige Angela Lansbury sehr anstrengend. Um ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren, wurden einige Episoden produziert, in denen Jessica Fletcher nur am Anfang und am Ende auftritt, um einen Fall eines befreundeten Detektivs einzuleiten.
