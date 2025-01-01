Most Wanted
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Most Wanted
Neue Folgen immer mittwochs 19 Uhr: 15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle spielt die Öffentlichkeit: Jeder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy bei sich.
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen