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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Vorboten des Winters

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 2vom 26.05.2024
Vorboten des Winters

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 2: Vorboten des Winters

39 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12

Jake ist auf der Jagd nach Kojoten, während Tom das erste Fell der Saison verbuchen kann. Nancy fertigt mit geübter Hand einen schweren und warmen Wintermantel aus Büffelfell. Kidd und Harry wollen ihr Fleisch haltbar machen und bauen sich kurzerhand einen Räucherofen.

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