Mütter machen Porno
Folge 2: Folge 2
96 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12
Die Mission, einen Porno zu produzieren, der ein realistisches Bild von Sex vermittelt, ist schwieriger als gedacht. Nicht nur die Entwicklung einer Storyline und die Suche nach passenden Darstellern wird für die fünf Mütter zur Herausforderung. Auch die Frage, was "normaler" Sex ist - und was nicht -, sorgt für Zündstoff. Ein Besuch bei Erika Lust, preisgekrönte Pionierin des feministischen Pornos, in Barcelona soll die Differenzen ausräumen und für Inspiration sorgen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1