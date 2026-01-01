Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Eine ägyptische Mumie erwacht plötzlich aus ihrem 5000-jährigen Schlaf und findet sich mitten im 21. Jahrhundert wieder. Auf der Flucht vor ihrem Kidnapper, dem skrupellosen Antiquitätenhändler Ulysses Catastropholis, findet die Mumie Unterkunft im Hause der chaotischen Familie Elseware. In den beiden Kindern Alex und Samantha findet sie Komplizen, die dafür sorgen, dass sie als Au-pair-girl angestellt wird. Gemeinsam versuchen die drei, den chaotischen Hauhalt zu organisieren, für den die weltfremden Eltern Dorothy, eine begabte Naturwissenschaftlerin, und Schriftsteller Julius wenig Interesse zeigen. Gleichzeitig gibt der Antiquitätenhändler nicht auf, die kostbare Mumie in seinen Besitz zu bekommen. So beginnt eine Reihe von Abenteuern. Mummy Nanny ist eine originelle Familienkomödie mit Abenteuer, Zauberei und spannenden Zeitreisen zwischen dem alten Ägypten und dem 21. Jahrhundert.