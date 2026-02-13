Der Serienmörder von Baton RougeJetzt ohne Werbung streamen
Murder Nation USA
Folge 4: Der Serienmörder von Baton Rouge
38 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Monate nach der Verwüstung New Orleans' durch Hurrikan Katrina, wird ein beliebter Pastor in seiner Wohnung ermordet. Da es keine Zeugen gibt, wandert der Fall zu den Akten - bis fünf Jahre später erneut ein Mord passiert und eine rücksichtslose Witwe ins Visier der Ermittler gerät.
Alle Staffeln im Überblick
Murder Nation USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: FremantleMedia Limited