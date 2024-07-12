Auf der Kugelbahn spielt die Musik!Jetzt kostenlos streamen
Murmel Mania
Folge 1: Auf der Kugelbahn spielt die Musik!
90 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 6
Auf die Murmeln, fertig, los! Bei "Murmel Mania" schieben heute drei Musiker eine (ruhige) Kugel: Tom Beck, Michi von "Die Fantastischen Vier" und Sänger Sasha. Wer kugelt den anderen davon und kann für sein Publikum einen dicken Geldpreis erspielen?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH