Nacktes Österreich
Folge 4: Episode 4
48 Min.Ab 6
Nudist Mike ist verzweifelt. Schon seit Jahren sucht er eine Mitbewohnerin für seine Nackt-WG. Die Anforderungen sind aus seiner Sicht einfach: weiblich und freizügig. Leider konnte sich bisher keine der Interessentinnen für die Wohnung mit einem kleinen Bett erwärmen. Was tut der Mann in seiner Not? Er lässt den Kopf nicht hängen und geht in die Werbe-Offensive.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV