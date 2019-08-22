Nacktes Österreich
Folge 1: Episode 1
47 Min.Folge vom 22.08.2019Ab 6
Freddy startet das Fotoshooting für seinen Erotik-Kalender 2020. Zusammen mit Model Margit möchte er das Motto "Horror und Zombie" umsetzen. Wegen ihrer schmalen Figur ist sie für Freddy das perfekte Model für dieses Shooting. Martin trifft seine Lieblings-Tänzerin und Stripperin Wendy Night - und zwar nackt. In Wendys Schlafzimmer darf er ihre neue Burlesque Show bewundern. Der selbsternannte Insel-Sheriff Johann Csar versucht unterdessen Spannern das Handwerk zu legen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2016
