Nadiyas Lust- & Laune-Küche - Einfach, schnell, sensationell
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Nadiyas Lust- & Laune-Küche - Einfach, schnell, sensationell
Nadiya Hussain hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Würze in die alltäglichen Mahlzeiten zu bringen. Mit ungewöhnlichen Rezeptideen will sie den Geschmackssinn anregen: Sauer, süß, scharf, herb, pikant, erdig, nussig - kein Geschmackserlebnis wird ausgelassen.
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH