Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 26.08.2022: Im Tal der Leoparden
44 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Leoparden erreichen bei der Jagd Geschwindigkeiten von fast 60 Kilometern pro Stunde. Um diese Raubtiere machen die Survival-Kandidat:innen in dieser Folge besser einen großen Bogen. Kerra war acht Jahre beim Militär und sie hat Umweltwissenschaften studiert, mit einem Schwerpunkt auf Wildtieren. Und ihr Partner Matt hat sich selbst das Fallenstellen und Bogenschießen beigebracht. Reichen ihre Fähigkeiten und Vorkenntnisse aus, um 21 Tage lang in der afrikanischen Wildnis zu überleben? Im Nordosten von Sambia setzt sich das Duo großen Gefahren aus.
