Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nerd in the Dirt

Es geht los! Die Ruhe vor dem Sturm.

JoynStaffel 2Folge 1vom 07.07.2024
Es geht los! Die Ruhe vor dem Sturm.

Es geht los! Die Ruhe vor dem Sturm.Jetzt kostenlos streamen

Nerd in the Dirt

Folge 1: Es geht los! Die Ruhe vor dem Sturm.

23 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 6

In der ersten Folge brechen die Nerds zu ihrem größten Abenteuer auf, doch zuerst müssen sie Verpflegung und Ausrüstung besorgen. Ob das ohne jegliche Erfahrung gut für die Nerds läuft? Werden sie bereit sein für die große Aussetzung in der Wüste?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Nerd in the Dirt
Joyn
Nerd in the Dirt

Nerd in the Dirt

Alle 2 Staffeln und Folgen