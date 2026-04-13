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New York Homicide

Tod im Badezimmer

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 13.04.2026
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New York Homicide

Folge 1: Tod im Badezimmer

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Im Jahr 2009 wurde Shele Covlin tot in ihrem Badezimmer aufgefunden. Zunächst gehen die Ermittler von einem Unfall aus, weshalb die 47-Jährige aufgrund ihres Glaubens innerhalb von 24 Stunden und ohne Autopsie beigesetzt wird. Doch schon bald stellt die Polizei fest, dass es sich um einen Mord handelt, woraufhin die Leiche exhumiert wird.

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