Folge 11: Teuflischer Mord in Spanish Harlem
40 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Der beliebte 34-jährige Jason Adams wurde im Jahr 1998 brutal in seiner Wohnung in Spanish Harlem ermordet. Der Hausmeister und Vorzeige-Nachbar hatte über 50 Messerstiche erlitten. Die Ermittler finden weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren am Tatort. Hunderte Fotos aus Jasons Wohnung führen zu zwei mysteriösen Männern, die niemand aus der Nachbarschaft kennt. Nach wochenlangen Ermittlungen identifiziert Detective Wagner die Verdächtigen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12