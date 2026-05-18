New York Homicide
Folge 12: Mord in der Medienwelt
40 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Über dem legendären Carnegie Deli in Manhattan werden fünf Menschen erschossen. Als die Polizei eintrifft, sind drei Menschen tot und zwei schwer verletzt. Die Ermittler entdecken durch Überwachungsvideos zwei Verdächtige.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH