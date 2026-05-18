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New York Homicide

Mord in der Medienwelt

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 18.05.2026
Mord in der Medienwelt

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New York Homicide

Folge 12: Mord in der Medienwelt

40 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Über dem legendären Carnegie Deli in Manhattan werden fünf Menschen erschossen. Als die Polizei eintrifft, sind drei Menschen tot und zwei schwer verletzt. Die Ermittler entdecken durch Überwachungsvideos zwei Verdächtige.

Weitere Folgen in Staffel 2

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