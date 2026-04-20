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New York Homicide

Mord verjährt nie

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 20.04.2026
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New York Homicide

Folge 4: Mord verjährt nie

39 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Im Juli 2002 wird Patricia Neverson in ihrer Wohnung in Brooklyn erschossen aufgefunden. Ihr Bruder Andre Neverson gesteht seinem Vater die Tat am Telefon - ein tödlicher Streit um Geld und ein Haus. Kurz darauf wird auch die Leiche von Andres Ex-Freundin Donna Davis gefunden. Der Täter ist auf der Flucht und nutzt gefälschte Pässe und verschiedene Identitäten, um unterzutauchen. Trotz zahlreicher Hinweise und Sichtungen bleibt Andre Neverson 16 Jahre lang verschwunden.

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