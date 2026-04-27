New York Homicide
Folge 6: Der Millennium-Mord
39 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Im Dezember 1999 erhält die New Yorker Polizei einen ungewöhnlichen Anruf: Ein Häftling auf Rikers Island meldet einen möglichen Mord - bevor überhaupt eine Leiche gefunden wurde. Der Informant gibt bruchstückhafte Hinweise. Die Ermittler folgen der Spur und finden tatsächlich das Opfer - den wohlhabenden Franzosen Thierry Matheron, ermordet in seiner Wohnung. Ein verzwickter Fall mit vielen Wendungen, bei dem ausnahmsweise die Täter bekannt sind, bevor die Leiche gefunden wird.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH