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New York Homicide

Der Millennium-Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 27.04.2026
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New York Homicide

Folge 6: Der Millennium-Mord

39 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Im Dezember 1999 erhält die New Yorker Polizei einen ungewöhnlichen Anruf: Ein Häftling auf Rikers Island meldet einen möglichen Mord - bevor überhaupt eine Leiche gefunden wurde. Der Informant gibt bruchstückhafte Hinweise. Die Ermittler folgen der Spur und finden tatsächlich das Opfer - den wohlhabenden Franzosen Thierry Matheron, ermordet in seiner Wohnung. Ein verzwickter Fall mit vielen Wendungen, bei dem ausnahmsweise die Täter bekannt sind, bevor die Leiche gefunden wird.

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