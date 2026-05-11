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New York Homicide

Die Todespraxis

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 11.05.2026
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Folge 9: Die Todespraxis

39 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Im April 2003 verschwindet die erfolgreiche Finanzanalystin Maria Cruz, die sich als Philippinerin den amerikanischen Traum erfüllte, spurlos. Als sie weder zur Arbeit erscheint noch ihre Familie vom Flughafen abholt, wird die Polizei eingeschaltet. Die Ermittlungen führen zu einem Mann, der sich als Dermatologe ausgibt, jedoch keine medizinische Zulassung besitzt. Er hat eine kriminelle Vergangenheit und ist bereits wegen illegaler Ausübung der Heilkunde aufgefallen.

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