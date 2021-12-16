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Täuschung

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 16.12.2021
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Folge 2: Täuschung

42 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12

Nachdem sich die künstliche Intelligenz neXt offenbar selbst entzündet hat, nimmt LeBlanc an, dass dies ein Täuschungsmanöver ist, denn keine KI würde sich selbst auslöschen. Indessen wird Ethan weiterhin von Iliza manipuliert. Shea sucht LeBlanc auf, um ihn um Hilfe zu bitten. Der schlägt vor, Ethan als Köder zu benutzen, um den Standort der KI zurückzuverfolgen. Wird der Plan gelingen?

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