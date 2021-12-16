Folge 3: Übernahme
43 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12
LeBlanc und Shea reisen nach New Hampshire, um den verschwundenen Server zu finden. Die Spur führt zu einer Firma, die von Richard Pearish, einem alten Freund von LeBlanc, geleitet wird. Pearish gewährt den beiden freien Zugang zu den Systemen, doch es scheint alles in Ordnung zu sein. LeBlanc kommt das allerdings seltsam vor, sodass er sich am Abend gemeinsam mit Shea noch mal in die Räume des Unternehmens schleicht ...
Genre:Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12