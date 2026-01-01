Ninja Warrior Austria
Ab 6
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Ninja Warrior Austria
PULS 4 holt die internationale TV-Sensation Ninja Warrior nach Österreich! Sie gehen die Wände hoch und schwingen sich über Hindernisse als gäbe es keine Schwerkraft. Ninja Warrior Austria versammelt die besten Athleten des Landes, um einen Hindernisparcours direkt aus der Hölle zu bezwingen.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen
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