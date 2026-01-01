No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Die erfolgreiche Momfluencerin und Innenarchitektin Jennifer Todryk ist bekannt für ihre skandinavisch inspirierten Landhaus-Designs und ihre erschwinglichen Ideen, mit denen sie die Häuser ihrer Kund:innen in der Region Dallas vor einem Haus-Abriss bewahrt. Ihre Mission ist es, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass für die Umgestaltung eines Hauses immer ein großer Abriss notwendig ist. Eine Komplettveränderung geht nämlich auch kostengünstiger und mit weniger Aufwand. Das beweist Jenn immer wieder mit atemberaubenden Ergebnissen!
