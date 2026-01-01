Norman Normal
Norman Normal
Während Familie Stone in der Küche auf ihr Abendessen wartet, bringt ein Unfall im nahegelegenen Kernkraftwerk ihre Mikrowelle zum explodieren. Von nun an ist im Leben der Stones nichts mehr, wie es einmal war: Vater Irwin wird zum unbesiegbaren Powerlord, Mutter Edith zur furchtlosen Lady Fantastic, Baby Susie hat einen IQ von über einer Zillion und Hund George kann sogar sprechen. Nur Norman sitzt zum Zeitpunkt der Katastrophe in seinem Zimmer und bekommt so von der Explosion und der freigesetzten Supersubstanz nichts ab. Während die Superfamilie nun damit beschäftigt ist, den Bösewichten dieser Welt das Handwerk zu legen, muss Norman sich den ganz gewöhnlichen Alltagsproblemen stellen.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0