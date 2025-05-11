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Nostalgie am Bodensee: Historische Schiffe und Bahnen im Dreiländereck

Nostalgie am Bodensee: Historische Schiffe und Bahnen im Dreiländereck

ORF2Staffel 1Folge 1vom 11.05.2025
Nostalgie am Bodensee: Historische Schiffe und Bahnen im Dreiländereck

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Nostalgie am Bodensee: Historische Schiffe und Bahnen im Dreiländereck

Folge 1: Nostalgie am Bodensee: Historische Schiffe und Bahnen im Dreiländereck

55 Min.Folge vom 11.05.2025

Vom historischen Schaufelraddampfer Hohentwiel bis zur Zahnradbahn von Rheineck nach Walzenhausen, vom Rheinbähnle bis zur Solarfähre - der gesamte Bodenseeraum ist eine Schatzkammer, wenn es um historische Schiffe und Bahnen geht. Hinter den nostalgischen Gefährten und Schiffen verbirgt sich so manche skurrile Entstehungsgeschichte, die eine oder andere abenteuerliche Begebenheit und viele an interessanten, oft noch unbekannten Ereignissen. Eines verbindet diese Fortbewegungsmittel aber alle: Sie bieten einen außerordentlichen und exklusiven Blick auf den Bodensee. Den Sonnenuntergang mitten auf dem See zu erleben, ist so atemberaubend schön, wie der Panoramablick vom Berg Pfänder. Segeln mit Geschichte auf der historischen Lädine in Immenstaad oder eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn durch das Wutachtal über zahlreiche Brücken und durch noch mehr Tunnel: Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt eine Erkundungstour rund um den Bodensee mit historischen Transportmitteln. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg

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