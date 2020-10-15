Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Notaufnahme Live

Folge 2

Kabel EinsStaffel 2020Folge 2vom 15.10.2020
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Notaufnahme Live

Folge 2: Folge 2

108 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12

Erstmals im deutschen Fernsehen senden wir live aus einer Notaufnahme und zeigen außerdem, welchen Herausforderungen sich die Notfallmediziner dort in der vergangenen Woche stellen mussten. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Notaufnahme Live
Kabel Eins
Notaufnahme Live

Notaufnahme Live

Alle 1 Staffeln und Folgen